ЗМІ: Естонія наполягає на зниженні цінової стелі на російську нафту

Естонія погрожує заблокувати пакет санкцій ЄС, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна натякнув, що Естонія може заблокувати прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

Про це пише ERR.

"Ми маємо чітку позицію: зниження цінової стелі на нафту має залишитися у пакеті санкцій. Ми займаємо жорстку лінію в цьому питанні", – наголошує Цахкна.

За його словами, саме цей пункт міг би стати найпотужнішим інструментом нового пакета обмежень.

Міністр закордонних справ пояснив, що зниження стелі цін з нинішніх $60 за барель до $45 було у початковій версії документа поданого Європейською Комісією.

Як повідомляло видання Delfi, країни Середземномор'я з великими судноплавними секторами, особливо Мальта, хочуть вилучити цю вимогу з пакету, і тому Естонія готова накласти вето на прийняття 18-го пакету без нової стелі цін.

Цахкна підкреслив, що Таллінн наполягає на ухваленні пакета санкцій у первинному вигляді – без пом’якшень і поступок. Він також висловив сподівання, що Естонію підтримають найбільші держави Євросоюзу.

Міністр нагадав, що чинне обмеження цін у $60 діє вже два роки і не було знижено, оскільки великі західні держави не підтримали такий крок. Однак зараз є ознаки того, що країни G7 також готові встановити ще нижче обмеження цін на російську нафту. Крім того, останніми днями зі США надходять сигнали про готовність Вашингтона запровадити додаткові обмеження проти Росії, яка веде агресивну війну проти України.

Цахкна також зазначив, що якщо нові санкції США, ініційовані сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, буде ухвалено одночасно з європейським пакетом, це може суттєво посилити тиск на Кремль.

Міністр наголосив, що обговорення в ЄС ще тривають і остаточне рішення, зокрема з боку Естонії, поки не ухвалено.