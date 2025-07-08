Із 9 липня пункт пропуску “Дяківці – Раковець” відкриють для автобусів великої місткості

Це рішення діятиме до 30 вересня.

Україна та Румунія погодили тимчасовий запуск автобусів великої місткості через пункт пропуску “Дяківці – Раковець” у Чернівецькій області.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Рішення діятиме з 9 липня до 30 вересня у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період. У міністерстві вважають, що відкриття “Дяківців” для автобусів великої місткості дозволить пасажирам швидше перетинати кордон, зменшить черги на інших пунктах пропуску та загалом зробить подорожі комфортнішими.

Для виїзду з України автобуси мають бути зареєстровані у системі єЧерга (https://echerha.gov.ua/). На в’їзд до України проїзд уже дозволений.