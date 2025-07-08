Із 9 липня пункт пропуску “Дяківці – Раковець” відкриють для автобусів великої місткості

Україна та Румунія погодили тимчасовий запуск автобусів великої місткості через пункт пропуску “Дяківці – Раковець” у Чернівецькій області.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Рішення діятиме з 9 липня до 30 вересня у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період. У міністерстві вважають, що відкриття “Дяківців” для автобусів великої місткості дозволить пасажирам швидше перетинати кордон, зменшить черги на інших пунктах пропуску та загалом зробить подорожі комфортнішими.
Для виїзду з України автобуси мають бути зареєстровані у системі єЧерга (https://echerha.gov.ua/). На в’їзд до України проїзд уже дозволений.
- Пункт “Дяківці” відкрли у лютому 2023 року, він працює цілодобово. До цього моменту ним могли користуватись пішоходи, легковий транспорт і вантажівки до 7,5 тонн.