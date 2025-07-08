Україна розпочала фінальний скринінг законодавства у сферах енергетики і трансєвропейських мереж

Скринінгові зустрічі триватимуть 8 та 9 липня, та є завершальними в межах Кластера 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання".

У вівторок, 8 липня Україна розпочала зустрічі з Європейською Комісією в межах скринінгу відповідності українського законодавства до права ЄС за переговорними розділами 15 «Енергетика» та 21 «Трансєвропейські мережі».

Як повідомив Урядовий портал, скринінгові зустрічі триватимуть два дні, 8 та 9 липня, та є завершальними в межах Кластера 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання».

Українську делегацію очолює Головний переговірник, Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

«Наразі українська правова база у сфері енергетики є потужною та прогресивною на всіх рівнях. І я сподіваюся, що сьогодні буде хороша нагода це продемонструвати», – заявила вона і додала, що деякі елементи все ж вимагатимуть додаткового часу та перехідних періодів.

За словами Стефанішиної, подальші трансформації тісно пов’язані з реаліями воєнного стану. Тому Україна не може дозволити собі неформальний процес реформ, обумовлений лише жорсткими дедлайнами.

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«Нам потрібні структуровані, якісні рішення і збереження високої динаміки переговорного процесу. Сподіваюся, ми якнайшвидше зможемо зробити наступний крок і відкрити перші переговорні Кластери», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

В межах скринінгу 8 та 9 липня, українські фахівці представлять прогрес держави за такими напрямками як:

Енергоефективність;

Енергетична ефективність будівель;

Газові ринки;

Безпека постачання;

Відновлювані джерела енергії;

Трансєвропейські мережі;

Ринки електроенергії;

Енергетичне маркування та екодизайн;

Ядерна енергетика.

Переговорний розділ 15 «Енергетика» включає політики ЄС у сфері підвищення конкурентоспроможності, безпеки енергопостачання та захисту навколишнього середовища.

Акти права ЄС у цій галузі складаються з правил і політик, зокрема щодо конкуренції та державної допомоги (в тому числі у вугільному секторі), внутрішнього енергетичного ринку (відкриття ринків електроенергії та газу, сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії), енергоефективності, ядерної енергії та ядерної безпеки і радіаційного захисту.

Розділ 21 «Трансєвропейські мережі» охоплює політику трансевропейських мереж у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетичної інфраструктури, включаючи керівні принципи ЄС щодо розвитку трансевропейських мереж та заходи підтримки для розвитку проектів спільного інтересу.

Наприкінці червня Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС