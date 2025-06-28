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Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС

Наша держава має імплементувати близько 400 актів із понад 3 000 проаналізованих документів.

Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
делегації України та ЄС під час скринінгу законодавства у сферах транспорту і TEN-T
Фото: Мінгромад

Із 24 по 27 червня у Брюсселі відбувся офіційний скринінг українського законодавства за двома розділами переговорного процесу щодо членства в ЄС — «Транспорт» та «Транс’європейські транспортні мережі» (TEN-T). 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Звіт за підсумками скринінгу Єврокомісія представить за шість тижнів.

Протягом чотирьох днів українська сторона у Брюсселі провела 77 презентацій, присвячених відповідності законодавства у сферах автомобільного і залізничного транспорту, авіації та TEN-T (безпека, управління повітряним рухом, навчання персоналу, страхування, участь у програмі CEF (Connecting Europe Facility)), морського транспорту й антикорупційної політики.

За інформацією міністерства, для повної адаптації до права ЄС у сфері транспорту Україна має імплементувати близько 400 актів із понад 3 000 проаналізованих документів.
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