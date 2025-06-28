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​Генпрокурор прокоментував ситуацію довкола кримінального провадження щодо компанії «Магістраль-Південь»

Ця фірма відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти.

​Генпрокурор прокоментував ситуацію довкола кримінального провадження щодо компанії «Магістраль-Південь»
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Генпрокурор Руслан Кравченко із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії «Магістраль-Південь», яка відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти.

Про це повідомив Кравченко у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, компанія звернулася 27 червня з приводу кримінальної справи. Генпрокурор зазначив, що матеріали справи і вважає, що всі підозри — «законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз».

«Звертались також адвокати у справі, поспілкувався з одним із захисників. Він повідомив, що компанія проводить свої експертизи, тут без питань-право на захист має кожен учасник кримінального процесу. Я чітко йому сказав: Ми обов’язково розглянемо всі ваші докази. Якщо буде потреба — призначимо комплексну експертизу. На даний момент все, що є у справі, свідчить про неупереджене досудове розслідування», - додав Генпрокурор.

Кравченко заявив, що доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. 

«Отримав першу інформацію: по іншим бізнес структурах теж є кримінальні провадження, але з боку правоохоронців, з тих чи інших причин, затягується розслідування цих справ. Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. І ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені», - запевнив очільник Офісу Генпрокурора і додав, що « жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі» і «ніхто не має імунітету, якщо йдеться про зловживання бюджетними коштами».

  • Кримінальне провадження стосується будівництва водогону "Інгулець-Південне водосховище". Компанія заявляє, що повністю виконала зобов’язання по контракту, а слідчі вважають, що закупівля труб відбувалась за завищеними цінами. 
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