Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні судитимуть російського військовополоненого, який розстріляв у Торецьку бійців ЗСУ

За наказом командира окупант розстріляв українських полонених.

В Україні судитимуть російського військовополоненого, який розстріляв у Торецьку бійців ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно полоненого військовослужбовця РФ, який розстріляв у Торецьку двох українських військовополонених.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора обвинувачують військовослужбовця зс держави-агресора, який перебуває у полоні, у вчиненні воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні 2024 року в м. Торецьк Донецької області під час бойового зіткнення з ворогом в полон потрапили двоє військовослужбовців Сил оборони України. З того часу вони набули статусу військовополонених в розумінні Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими та відповідних гарантій.

Незважаючи на це, після "спілкування" з українськими військовополоненими, виконуючи злочинний наказ командира підрозділу, обвинувачений, розстріляв двох українських військовополонених Сил оборони України.

Обвинувачений вчинив воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством, порушуючи норми міжнародного права – ст. 3, 130 Женевської Конвенції. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies