Бійці батальйону "Рейд" Сили безпілотних систем знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на Новопавлівському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР.

"Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект", — ідеться у повідомленні.

М1991 – це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км.

Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.