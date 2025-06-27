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Сили оборони України вперше знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ

М1991 – це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган".

Сили оборони України вперше знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ
Фото: скріншот

Бійці батальйону "Рейд" Сили безпілотних систем знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на Новопавлівському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР.

"Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект", — ідеться у повідомленні.

М1991 – це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км. 

Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.
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