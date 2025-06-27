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На Донеччині п'ятеро експравоохоронців отримали підозри у держзраді та участі у терористичній організації

Підозрювані брали участь у фабрикуванні справи стосовно цивільного.

На Донеччині п'ятеро експравоохоронців отримали підозри у держзраді та участі у терористичній організації
Фото: скріншот

В Україні підозри у держзраді та участі у терористичній організації отримали п'ятеро експравоохоронців Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"П’ятеро працівників Тельманівського районний відділ головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області з початком збройного наступу НЗФ "ДНР" почали працювати в захопленому райвідділі поліції", — ідеться у повідомленні.

Один з колишніх правоохоронців очолив установу в окупації, інший знову став його заступником. Ще двоє — стали "начальниками слідчого відділу і сектору карного розшуку" та "старшим слідчим".

"Підозрювані брали участь у фабрикуванні справи стосовно чоловіка та застосовували до нього фізичну силу задля, щоб отримати свідчення", — кажуть у прокуратурі.

В обласній прокуратурі уточнили, що про підозру цим п'ятьом експравоохоронцям за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України — державна зрада та участь в терористичній організації.
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