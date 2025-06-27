Унаслідок ракетного удару у Костянтинівці загинула людина, — МВА

Унаслідок ракетного удару по Костянтинівці Донецької області загинув місцевий житель. Пошкоджень зазнали понад 10 будинків.
Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці. За попередніми даними, обстріл здійснено двома ракетами з реактивної системи залпового вогню "Смерч", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 11 фасадів будинків.
- На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 11 отримали поранення.