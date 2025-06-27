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Унаслідок ракетного удару у Костянтинівці загинула людина, — МВА

Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будинків.

Унаслідок ракетного удару у Костянтинівці загинула людина, — МВА
наслідки обстрілів Костянтинівки
Фото: прокуратура Донецької області

Унаслідок ракетного удару по  Костянтинівці Донецької області загинув місцевий житель. Пошкоджень зазнали понад 10 будинків.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці. За попередніми даними, обстріл здійснено двома ракетами з реактивної системи залпового вогню "Смерч", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 11 фасадів будинків.
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