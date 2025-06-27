Унаслідок ракетного удару у Костянтинівці загинула людина, — МВА

"Об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці. За попередніми даними, обстріл здійснено двома ракетами з реактивної системи залпового вогню "Смерч", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies