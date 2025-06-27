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Ворог декілька разів атакував Харків БпЛА (оновлено)

Інформації про потерпілих немає, за даними ОВА, є пошкоджені машини в кооперативі. 

Ворог декілька разів атакував Харків БпЛА (оновлено)
російський дрон "Молния"
Фото: з відкритих джерел

Протягом дня російська армія декілька разів била по Харкову. Перший удар безпілотником стався близько 12:40. Атаки зазнав Індустріальний район міста – дрон влучив у дорогу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Тип ворожого БпЛА встановлюють. Інформації про постраждалих не надходило. 

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що, за попередніми даними, постраждали декілька авто в гаражному кооперативі. 

"Пошкоджено 2 легкові автомобілі. Станом на зараз, без постраждалих", – уточнив згодом Синєгубов.  

Оновлення. О 13:58 мер повідомив про ще один удар. За уточненими даними, цей дрон збили на підльоті до міста. 
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