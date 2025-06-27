Міноборони допустило до експлуатації безпілотний наземний комплекс Protector

Його створено українськими фахівцями на основі бойового досвіду для виконання логістичних і бойових завдань у найскладніших умовах.

Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до експлуатації у ЗСУ важкий безпілотний наземний комплекс Protector.

Комплекс здатен перевозити боєкомплект і спорядження, евакуювати поранених, нести бойовий модуль або мобільні системи РЕБ/РЕР.

Його вантажопідйомність – до 700 кг, а запас ходу – до 400 км.

Оснащений двигуном внутрішнього згоряння, повним приводом і колесами RunFlat, що дозволяють рух навіть після пошкодження.

«Це новий етап розвитку наземних роботизованих систем – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Його головна мета – зберегти життя бійців, переклавши частину небезпечних завдань на техніку», – заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.