На Харківщині судитимуть агентку РФ, яка заклала вибухівку біля будинку військового

Потерпілий отримав поранення і потрапив у лікарню.

Судитимуть жінку на Харківщині, яка заклала вибуховий пристрій біля будинку українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зловмисницю звинувачують у вчиненні теракту, що спричинив тяжкі наслідки, а також у незаконному зберіганні та використанні вибухового пристрою (ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідство встановило, що харків’янка, яка офіційно ніде не працювала, висловлювала проросійські погляди в Telegram-коментарях. Через це з нею зв’язалися російські куратори та запропонували співпрацю.

Виконуючи їхні вказівки, жінка дістала саморобний вибуховий пристрій зі схованки, заклала його в автомобільну шину біля приватного будинку військового та замаскувала камеру спостереження — мобільний телефон у коробці навпроти подвір’я.

Коли військовий вийшов з дому, вибухівку дистанційно активували куратори. Потерпілий отримав поранення і потрапив у лікарню.

Жінку затримали одразу після інциденту. Під час обшуку правоохоронці вилучили її мобільний телефон із листуванням з кураторами.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без можливості внесення застави. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.