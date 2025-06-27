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На Харківщині судитимуть агентку РФ, яка заклала вибухівку біля будинку військового

Потерпілий отримав поранення і потрапив у лікарню.

На Харківщині судитимуть агентку РФ, яка заклала вибухівку біля будинку військового
російська агентка із Харківщини

Судитимуть жінку на Харківщині, яка заклала вибуховий пристрій біля будинку українського військовослужбовця. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Зловмисницю звинувачують у вчиненні теракту, що спричинив тяжкі наслідки, а також у незаконному зберіганні та використанні вибухового пристрою (ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідство встановило, що харків’янка, яка офіційно ніде не працювала, висловлювала проросійські погляди в Telegram-коментарях. Через це з нею зв’язалися російські куратори та запропонували співпрацю.

Виконуючи їхні вказівки, жінка дістала саморобний вибуховий пристрій зі схованки, заклала його в автомобільну шину біля приватного будинку військового та замаскувала камеру спостереження — мобільний телефон у коробці навпроти подвір’я.

Коли військовий вийшов з дому, вибухівку дистанційно активували куратори. Потерпілий отримав поранення і потрапив у лікарню.

Жінку затримали одразу після інциденту. Під час обшуку правоохоронці вилучили її мобільний телефон із листуванням з кураторами.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без можливості внесення застави. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • 26 червня прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру жителеві Київської області, який заклав вибухівку в скутер і планував підірвати його, коли поруч буде військовослужбовець. 
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