Мінцифри: українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків

Міністерство надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою.

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків.

Він зазначив, що міністерство надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Як це працюватиме

Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.

Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Також змінюються інші важливі правила:

В особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.