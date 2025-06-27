Чернишов прибув до ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід (доповнено)

Вранці 27 червня віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов прибув у Вищий антикорупційний суд, повідомляє "Радіо Свобода".

Посадовець заявив перед початком засідання, що "налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх»".

Захист віцепрем'єра просив зробити засідання закритим, бо нібито можуть бути розголошені маршрути пересування і деталі спілкування Чернишова. При цьому прокурор підтримав таке клопотання частково, але суд не погодився.

Того ж дня НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн і просили відсторонити його від посади.

Чернишов на суді заявив, що вважає підозру необґрунтованою, бо ділянка залишається в державній власності. Адвокат віцепрем'єра сказав, що рахунки урядовця арештували і попросив знизити заставну суму до 20 млн гривень – за його словами, така сума йому доступна, передає Суспільне.

Перерва в засіданні оголошена до 16:30.