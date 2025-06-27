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Чернишов прибув до ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід (доповнено)

Захист просив зробити судове засідання закритим, але суд відмовив.

Чернишов прибув до ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід (доповнено)
Олексій Чернишов у суді 27 червня 2025 року

Вранці 27 червня віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов прибув у Вищий антикорупційний суд, повідомляє "Радіо Свобода".

Посадовець заявив перед початком засідання, що "налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх»". 

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Захист віцепрем'єра просив зробити засідання закритим, бо нібито можуть бути розголошені маршрути пересування і деталі спілкування Чернишова. При цьому прокурор підтримав таке клопотання частково, але суд не погодився.

Того ж дня НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн і просили відсторонити його від посади.

Чернишов на суді заявив, що вважає підозру необґрунтованою, бо ділянка залишається в державній власності. Адвокат віцепрем'єра сказав, що рахунки урядовця арештували і попросив знизити заставну суму до 20 млн гривень – за його словами, така сума йому доступна, передає Суспільне

Перерва в засіданні оголошена до 16:30. 

  • 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК. 
  • 17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.
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