Чернишов прибув до ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід (доповнено)

Вранці 27 червня віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов прибув у Вищий антикорупційний суд, повідомляє "Радіо Свобода".
Посадовець заявив перед початком засідання, що "налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх»".
Захист віцепрем'єра просив зробити засідання закритим, бо нібито можуть бути розголошені маршрути пересування і деталі спілкування Чернишова. При цьому прокурор підтримав таке клопотання частково, але суд не погодився.
Того ж дня НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн і просили відсторонити його від посади.
Чернишов на суді заявив, що вважає підозру необґрунтованою, бо ділянка залишається в державній власності. Адвокат віцепрем'єра сказав, що рахунки урядовця арештували і попросив знизити заставну суму до 20 млн гривень – за його словами, така сума йому доступна, передає Суспільне.
Перерва в засіданні оголошена до 16:30.
- 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.
- 17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.