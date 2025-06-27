Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони ліквідували за добу ще 970 окупантів

Військові знищили також майже 90 російських безпілотників.

​Сили оборони ліквідували за добу ще 970 окупантів
українські військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Загальні бойові втрати росіян станом на 27 червня сягнули близько 1 016 720 осіб, з них за минулу добу Сили оборони ліквідували 970.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Support LB.ua

Серед інших втрат ворога:

  • танків – 10969 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22896 (+4) од
  • артилерійських систем – 29630 (+13) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засобів ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87)
  • крилатих ракет – 3388 (+0)
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од
  • спеціальної техніки – 3921 (+0).

втрати росіян станом на 27.06.2025
втрати росіян станом на 27.06.2025
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies