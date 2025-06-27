​Сили оборони ліквідували за добу ще 970 окупантів

Загальні бойові втрати росіян станом на 27 червня сягнули близько 1 016 720 осіб, з них за минулу добу Сили оборони ліквідували 970.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Серед інших втрат ворога:
- танків – 10969 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22896 (+4) од
- артилерійських систем – 29630 (+13) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засобів ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87)
- крилатих ракет – 3388 (+0)
- кораблів/катерів – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од
- спеціальної техніки – 3921 (+0).