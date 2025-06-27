​Сили оборони ліквідували за добу ще 970 окупантів

Військові знищили також майже 90 російських безпілотників.

Загальні бойові втрати росіян станом на 27 червня сягнули близько 1 016 720 осіб, з них за минулу добу Сили оборони ліквідували 970.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Серед інших втрат ворога:

танків – 10969 (+1) од

бойових броньованих машин – 22896 (+4) од

артилерійських систем – 29630 (+13) од

РСЗВ – 1425 (+0) од

засобів ППО – 1188 (+0) од

літаків – 416 (+0) од

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87)

крилатих ракет – 3388 (+0)

кораблів/катерів – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од

спеціальної техніки – 3921 (+0).