Норвегія виділить на підтримку жіночих організацій в Україні майже 6 млн доларів

Норвегія надає 60 млн норвезьких крон (близько 5,9 млн доларів) українським жіночим організаціям. Це відбудеться відповідно до нової трирічної угоди з FOKUS (Форум для жінок та розвитку).

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Зазначається, що це фінансування буде використано для підтримки ініціатив щодо зміцнення прав жінок, запобігання гендерно зумовленому насильству, посилення економічної та політичної участі жінок у суспільстві та сприяння участі жінок у відбудові України.

Згідно з новою угодою з FOKUS, Норвегія надасть підтримку до 90 українським жіночим організаціям. Багато організацій розташовані в менших містах та віддалених районах, далеко від столиці та міжнародної уваги.

FOKUS тісно співпрацює з двома центральними жіночими організаціями України: Українським жіночим фондом (UWF) та La Strade Україна.

UWF відповідає за розподіл коштів місцевим організаціям,в той час як La Strada Україна, серед іншого, керує найбільшою в країні лінією допомоги жертвам торгівлі людьми та гендерно зумовленого насильства. З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла потреба в такій допомозі.