Єрмак: у червні активність суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі

У червні активність 343 суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, західні санкції «б’ють по танкерному флоту Росії».

«Це результат скоординованих санкцій ЄС, США та Великої Британії. Більшість із цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту а продажі енергоресурсів», - вважає глава Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що «треба продовжити тиск».