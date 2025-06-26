В Інгушетії невідомі влаштували вибух у будівлі поліцейського коледжу

В Назрані, столиці Інгушетії, у ніч на 26 червня невідомі підірвали саморобний вибуховий пристрій на території поліцейського коледжу.
Про це повідомляє RTVI.
Як повідомили в місцевому МВС, російські силовики розшукують осіб, які можуть бути причетні до підриву, вживають заходи для їх встановлення та визначення їх місцезнаходження.
За інформацією джерел в українській розвідці, вибух влаштували представники збройного підпілля в Інгушетії.
“Ми фіксуємо не просто зростання протестних настроїв в цій кавказькій республіці, а й готовність до збройного опору чинному російському режиму”, — відзначило джерело LB.ua, нагадавши, що у минулому році в Інгушетії кілька разів спалахували збройні сутички між російськими силовиками та місцевими підпільними групами.
Нагадаємо, у 2022 році Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи РФ боротися, щоб не загинути у війні.
У лютому 2024 року Верховна Рада України визнала право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засудила злочини Російської Федерації проти інгушів.