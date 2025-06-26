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В Інгушетії невідомі влаштували вибух у будівлі поліцейського коледжу

До інциденту, ймовірно, представники місцевого збройного підпілля.

В Інгушетії невідомі влаштували вибух у будівлі поліцейського коледжу
Наслідки вибуху у Назрані

В Назрані, столиці Інгушетії, у ніч на 26 червня невідомі підірвали саморобний вибуховий пристрій на території поліцейського коледжу. 

Про це повідомляє RTVI

Як повідомили в місцевому МВС, російські силовики розшукують осіб, які можуть бути причетні до підриву, вживають заходи для їх встановлення та визначення їх місцезнаходження.

За інформацією джерел в українській розвідці, вибух влаштували представники збройного підпілля в Інгушетії.

“Ми фіксуємо не просто зростання протестних настроїв в цій кавказькій республіці, а й готовність до збройного опору чинному російському режиму”, — відзначило джерело LB.ua, нагадавши, що у минулому році в Інгушетії кілька разів спалахували збройні сутички між російськими силовиками та місцевими підпільними групами. 

Нагадаємо, у 2022 році Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи РФ боротися, щоб не загинути у війні. 

У лютому 2024 року Верховна Рада України визнала право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засудила злочини Російської Федерації проти інгушів.
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