В Інгушетії невідомі влаштували вибух у будівлі поліцейського коледжу

В Назрані, столиці Інгушетії, у ніч на 26 червня невідомі підірвали саморобний вибуховий пристрій на території поліцейського коледжу.

Про це повідомляє RTVI.

Як повідомили в місцевому МВС, російські силовики розшукують осіб, які можуть бути причетні до підриву, вживають заходи для їх встановлення та визначення їх місцезнаходження.

За інформацією джерел в українській розвідці, вибух влаштували представники збройного підпілля в Інгушетії.

“Ми фіксуємо не просто зростання протестних настроїв в цій кавказькій республіці, а й готовність до збройного опору чинному російському режиму”, — відзначило джерело LB.ua, нагадавши, що у минулому році в Інгушетії кілька разів спалахували збройні сутички між російськими силовиками та місцевими підпільними групами.

Нагадаємо, у 2022 році Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи РФ боротися, щоб не загинути у війні.

У лютому 2024 року Верховна Рада України визнала право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засудила злочини Російської Федерації проти інгушів.