МЗС: Україна зафіксувала майже 6 тисяч фактів застосування Росією касетних боєприпасів

Російська армія регулярно застосовує касетні боєприпаси проти українських військових і цивільних.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

"МЗС України привертає увагу світової спільноти до широкомасштабного, умисного, цілеспрямованого та систематичного використання Росією касетних боєприпасів у ході її агресії проти України. Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування Росією таких боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти регулярно наносять по Силах оборони та цивільних людях ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.

Серед численних задокументованих випадків особливою жорстокістю вирізняються:

вбивство 22 і поранення 31 людини в Чернігові 17 березня 2022 року внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган";

удар по Краматорську 8 квітня 2022 року касетною ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу під час евакуації цивільних людей, внаслідок якого загинули 54, поранені 135 осіб;

обстріл Києва 17 червня 2025 року ракетою Х-69, після якого було виявлено 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси.

"Це далеко не повний перелік українських міст, де Росія використала касетні боєприпаси. Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей, призвели до численних жертв серед цивільних людей, включаючи дітей, та масштабного знищення об’єктів житлової, медичної, освітньої і критичної інфраструктури", - наголосили в МЗС.

Дипломати наголошують, що росіяни свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань.

"Це - складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу. Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників — Іран та Північну Корею", - йдеться в повідомленні.

МЗС наголошує, що дії Росії грубо порушують основоположні норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який визначає умисні атаки проти цивільних як воєнний злочин.

"Наголошуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності. Компетентні органи України документують та відкривають кримінальні провадження за фактами таких звірств РФ задля притягнення винних до відповідальності. Закликаємо держави-партнери та міжнародні організації до рішучої та жорсткої реакції на такі російські злочини, яка відповідає їхньому безпрецедентному масштабу та жорстокості. Адекватною відповіддю на систематичне застосування Росією зброї невибіркової дії проти цивільних людей має бути суттєве посилення тиску на агресора", - зазначили в МЗС.