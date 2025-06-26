Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаСвіт

Верховний лідер Ірану прокоментував удари США: нічого значного, Трамп перебільшив

Він також озвучив власну "версію" причин ударів. 

Верховний лідер Ірану прокоментував удари США: нічого значного, Трамп перебільшив
Звернення Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї до нації транслюється по Іранському державному телебаченню в Тегерані,18 че
Фото: EPA/UPG

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що американські удари по ядерних об'єктах не зачепили нічого "значимого". Він стверджує, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно перебільшив" наслідки, цитують його BBC та The Guardian

Аятола заявив, що "американський режим" приєднався до війни, "бо вони відчули, що якщо цього не зроблять, сіоністський режим буде повністю зруйновано". Він також пообіцяв Штатам удари у відповідь, якщо вони ще атакуватимуть іранські об'єкти. 

"Вони атакували наші ядерні об'єкти, що, звичайно, заслуговувало б на кримінальне переслідування в міжнародних судах, але вони не зробили нічого суттєвого", – стверджував Хаменеї в телевізійному зверненні. 

Невідомо, чи його слова відповідають дійності. 

  • Трамп заявляв, що завдані 22 червня американські удари по трьох ядерних об'єктах нібито зруйнували їх. Але американська преса з посиланням на дані розвідки повідомляла, що наслідки й близько не такі значні.
  • Директор ЦРУ сказав, що удари завдали руйнувань і відкинули іранську ядерну програму на роки назад. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies