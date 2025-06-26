Верховний лідер Ірану прокоментував удари США: нічого значного, Трамп перебільшив

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що американські удари по ядерних об'єктах не зачепили нічого "значимого". Він стверджує, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно перебільшив" наслідки, цитують його BBC та The Guardian.

Аятола заявив, що "американський режим" приєднався до війни, "бо вони відчули, що якщо цього не зроблять, сіоністський режим буде повністю зруйновано". Він також пообіцяв Штатам удари у відповідь, якщо вони ще атакуватимуть іранські об'єкти.

"Вони атакували наші ядерні об'єкти, що, звичайно, заслуговувало б на кримінальне переслідування в міжнародних судах, але вони не зробили нічого суттєвого", – стверджував Хаменеї в телевізійному зверненні.

Невідомо, чи його слова відповідають дійності.