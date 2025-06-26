Австралія додала до санкційного списку 37 осіб та 7 організацій із РФ

Австралія запровадила нові обмеження проти Росії і включила у санкційний список 37 осіб та 7 організацій.

Про це йдеться на сайті МЗС Австралії.

Із підсанкційними особами та компаніями заборонено вести бізнес громадянам та фірмам із Австралії. Також тим, хто є списку, заборонено в’їзд до країни та перебування у ній.

Санкції накладені, зокрема, на керівництво пов’язаних "Газпромом" компаній: "Газпром нафти", та "Газпромбанку". Також обмеження стосуються глави Татарстану Рустама Мінніханов, гендиректора "РусГідро" Віктора Хмаріна, співака і пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman), актора Вʼячеслава Манучарова.

Серед компаній у список потрапили АТ "Мікрон", "Байкал електронікс" і інші.