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Австралія додала до санкційного списку 37 осіб та 7 організацій із РФ

Список оприлюднили у МЗС країни.

Австралія додала до санкційного списку 37 осіб та 7 організацій із РФ

Австралія запровадила нові обмеження проти Росії і включила у санкційний список 37 осіб та 7 організацій.

Про це йдеться на сайті МЗС Австралії.

Із підсанкційними особами та компаніями заборонено вести бізнес громадянам та фірмам із Австралії. Також тим, хто є списку, заборонено в’їзд до країни та перебування у ній.

Санкції накладені, зокрема, на керівництво пов’язаних "Газпромом" компаній: "Газпром нафти", та "Газпромбанку". Також обмеження стосуються глави Татарстану Рустама Мінніханов, гендиректора "РусГідро" Віктора Хмаріна, співака і пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman), актора Вʼячеслава Манучарова.  

Серед компаній у список потрапили  АТ "Мікрон", "Байкал електронікс" і інші. 

  • Нещодавно Австралія застосувала обмеження стосовно 60 суден так званого танкерного флоту, який Москва використовувала для уникнення нафтових санкцій. 
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