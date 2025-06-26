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На протестах у Кенії загинули 16 людей

Мітинги проводили на згадку про жертв минулорічних акцій непокори.

На протестах у Кенії загинули 16 людей
Заворушення у Кенії
Фото: EPA/UPG

У кенійській столиці Найробі щонайменше 16 людей загинули та понад 400 дістали травм через дії поліції під час багатотисячного мітингу.

Як пише The Guardian, з важкими пораненнями у лікарнях нині 83 людини, з них принаймні 8 мають вогнепальні рани. Підтверджено використання правоохоронцями бойових набоїв.

Кенійці вийшли на вулиці на згадку про учасників минулорічної акції непокори. Тоді протестувальники намагалися потрапити до будівлі парламенту, коли депутати голосували за законопроєкт про підвищення податків. Внаслідок жорсткого опору поліції жертвами заворушень стали 60 людей.
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