FT: молдовський олігарх-втікач Шор створив криптовалюту для тіньових платежів РФ в обхід санкцій

Кілька доменів, які використовуються в операціях політичного впливу у Молдові, мають спільну ІР-адресу із сайтами А7 та A7A5.

Лидер политической партии «Шор» Илан Шор на брифинге по подведению итогов избирательной кампании партии в Кишиневе, 22 февраля 2

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор запустив криптовалютний токен, розроблений для здійснення транскордонних платежів попри західні санкції проти Росії. Тільки за чотири місяці після запуску на спеціальній криптовалютній біржі було оброблено близько $9,3 млрд, пише Financial Times.

Токен A7A5, який рекламується як перший стейблкоїн, прив'язаний до російського рубля, був офіційно запущений у Киргизстані в лютому та має на меті сприяти масштабним фінансовим потокам до та з Росії, які були серйозно ускладнені західними обмеженнями.

Аналіз гаманців, пов'язаних з Grinex, криптобіржею, також заснованою зовсім нещодавно в Киргизстані та яка торгує лише A7A5, рублями та стейблкоїном, прив'язаним до долара, показує, що загальна сума A7A5, переведена на гаманці, пов'язані з цією біржею, та з них, становить $9,3 млрд.

Стейблкойн підкріплений рублевими депозитами в московському Промзв'язбанку, банку оборонного сектору, який підпадає під санкції США, Великої Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Швидке зростання цієї монети очевидне: зараз в обігу знаходиться 12 млрд токенів, що еквівалентно 156 млн доларів, і вона інтенсивно використовується відносно невеликою групою користувачів, чиї щоденні перекази зазвичай перевищують цей обсяг у кілька разів.

Згідно з новим звітом Центру інформаційної стійкості (CIR), лондонської некомерційної дослідницької групи, токен A7A5 також, схоже, пов'язаний зі спробами Москви використовувати криптовалюти для фінансування кампаній політичного впливу за кордоном.

Російські корпоративні записи показали, що Шор є мажоритарним власником компанії А7, яка спочатку стояла за створенням токена, а тепер перебуває під британськими санкціями.

Молдовський олігарх Ілан Шор утік з-під домашнього арешту у 2019 році після того, як його визнали винним у розкраданні $1 млрд у межах найбільшого банківського шахрайства в історії країни. Він переїхав до Москви й отримав російське громадянство.

У звіті CIR ідеться про те, що кілька кілька доменів, що використовуються в операціях політичного впливу в Молдові, мали спільну IP-адресу з сайтами A7 та A7A5.

У своїй заяві A7A5 повідомила, що хоча вона "співпрацювала з технічною командою A7 на ранній стадії", минулого місяця вона "вирішила повністю відокремитися через різні бачення стратегії розвитку".

Створення стейблкойна відбулося на тлі посиленої перевірки транзакцій, пов’язаних з Росією, щодо дотримання санкцій, а також виключення деяких російських банків з міжнародної платіжної системи SWIFT.

Російські користувачі можуть купувати токени A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, а потім використовувати їх для придбання USDT від Tether, прив’язаного до долара США стейблкойна. Звідти користувач може вивести кошти у будь-якій країні або валюті, яка йому потрібна.

За даними компанії, за кожен рубль, використаний для придбання A7A5, до Промзв'язбанку депонується один рубль, що захищає клієнта в Росії від волатильності традиційних криптовалют.

Компанія стверджує, що існування цих фіатних резервів підтверджено незалежним киргизьким аудитором.

A7A5 та Grinex, схоже, з'явилися та розвинулися після краху іншої великої російської системи тіньових платежів.

Garantex, найбільша російська криптовалютна біржа, була закрита правоохоронними органами США у березні. Tether співпрацював та заморозив USDT на суму 23 мільйони доларів, що зберігалися в гаманцях Garantex.

Garantex назвав крок Tether оголошенням "війни російському крипторинку". Компанія поспішила запросити клієнтів на особисті зустрічі в московському офісі, щоб обговорити повернення заморожених активів.

Аналіз транзакцій, проведений FT, показав, що вони відбуваються майже повністю у будні, часто у робочі години московських офісів. У своєму розслідуванні CIR виявив, що Grinex та емітент А7А5 були зареєстровані у Киргизстані одного й того ж тижня. Однак у Grinex заявили, що не пов’язані із Garantex і є незалежною платформою.

Британія додала А7 до санкційного списку у травні. Під час виступу на форумі минулого тижня Шор заявив, що А7 створює більшу, диференційовану і "достатньо невразливу" нову платіжну систему.

Він сказав, що ця система включатиме обмін цінними паперами та "неполітизованими" інструментами, такими як дорогоцінні метали, для уникнення контролю регуляторів. За його словами, криптовалюта буде лише одним із напрямків.

Водночас CIR знайшов оголошення про роботу від А7 для китайськомовних людей, експертів з енергетики та бухгалтерів в ОАЕ, Киргизстані та окупованих Росією регіонах України.

Минулого року Шор брав участь у переговорах з банком Keremet у Киргизстані, за даними Управління з контролю за іноземними активами США, в рамках планів "створити центр ухилення від санкцій, щоб Росія могла оплачувати імпорт та отримувати платежі за експорт". OFAC запровадив санкції проти банку в січні.