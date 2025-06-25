ЗМІ: ядерну програму Ірану не знищили повністю після американських ударів

Ядерна програма Ірану була призупинена лише на кілька місяців після ударів США, але не «повністю і остаточно знищена», як заявляв президент Дональд Трамп, повідомляє AP із посиланням на посадовців, знайомих із попередньою оцінкою Агентства військової розвідки США (DIA).
У звіті йдеться, що об'єкти у Фордо, Натанзі й Ісфахані зазнали значних пошкоджень, але не були знищені. Частина високозбагаченого урану, імовірно, була вивезена до ударів, а більшість центрифуг для подальшого збагачення залишилися неушкодженими.
На об'єкті Фордо, який бомбили американські B-2, обвалився вхід і пошкоджена інфраструктура, однак підземні споруди вціліли. За словами джерел, аналітики DIA попереджали про таку ймовірність ще до ударів.
Білий дім назвав оцінку DIA «абсолютно хибною», а Трамп заявив: «Це було знищення, і ви це побачите». Він також розкритикував ЗМІ за повідомлення про звіт.
Міністр оборони Піт Гегсетт назвав витік інформації «попереднім» і «малодостовірним» та анонсував розслідування. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що особи, які розголошують такі дані, — це «професійні найманці».
За даними Maxar Technologies, ще до ударів на об’єкті у Фордо помітили вантажівки, які могли вивозити уран, збагачений до 60%, та інше обладнання. Деякі входи в тунелі були засипані ще до бомбардувань.
Ексаналітик розвідки США Ерік Брюер заявив, що Іран міг перемістити частину запасів та центрифуг. За його словами, країна й досі зберігає основні елементи програми, що дозволяє у майбутньому її відновити.
Іран також повідомив МАГАТЕ про намір захистити ядерні матеріали та обладнання. 12 червня Тегеран оголосив про запуск третього об’єкта зі збагачення в Ісфахані.
- 25 червня стало відомо, що очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав своїм головним пріоритетом повернення інспекторів на ядерні об'єкти Ірану для оцінки впливу військових ударів США та Ізраїлю та перевірки запасів збагаченого урану.