ЗМІ: ядерну програму Ірану не знищили повністю після американських ударів

Іран міг перемістити частину запасів та центрифуг до початку ударів.

Удар США по ядерному об'єкту в Ірані, ймовірно заводу в Натанзі

Ядерна програма Ірану була призупинена лише на кілька місяців після ударів США, але не «повністю і остаточно знищена», як заявляв президент Дональд Трамп, повідомляє AP із посиланням на посадовців, знайомих із попередньою оцінкою Агентства військової розвідки США (DIA).

У звіті йдеться, що об'єкти у Фордо, Натанзі й Ісфахані зазнали значних пошкоджень, але не були знищені. Частина високозбагаченого урану, імовірно, була вивезена до ударів, а більшість центрифуг для подальшого збагачення залишилися неушкодженими.

На об'єкті Фордо, який бомбили американські B-2, обвалився вхід і пошкоджена інфраструктура, однак підземні споруди вціліли. За словами джерел, аналітики DIA попереджали про таку ймовірність ще до ударів.

Білий дім назвав оцінку DIA «абсолютно хибною», а Трамп заявив: «Це було знищення, і ви це побачите». Він також розкритикував ЗМІ за повідомлення про звіт.

Міністр оборони Піт Гегсетт назвав витік інформації «попереднім» і «малодостовірним» та анонсував розслідування. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що особи, які розголошують такі дані, — це «професійні найманці».

За даними Maxar Technologies, ще до ударів на об’єкті у Фордо помітили вантажівки, які могли вивозити уран, збагачений до 60%, та інше обладнання. Деякі входи в тунелі були засипані ще до бомбардувань.

Ексаналітик розвідки США Ерік Брюер заявив, що Іран міг перемістити частину запасів та центрифуг. За його словами, країна й досі зберігає основні елементи програми, що дозволяє у майбутньому її відновити.

Іран також повідомив МАГАТЕ про намір захистити ядерні матеріали та обладнання. 12 червня Тегеран оголосив про запуск третього об’єкта зі збагачення в Ісфахані.