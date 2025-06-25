Британський король Чарльз прийме Трампа пізніше цього року

Це буде другий державний візит американського президента у Лондон, що стане історичною подією.

Король Великої Британії Чарльз прийме президента США Дональда Трампа з державним візитом пізніше цього року.

Про це пише Reuters з посиланням на Букінгемський палац.

Трамп прийняв запрошення Чарльза на другий державний візит у лютому, що зробило президента США першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийняв з двома державними візитами.

“Його Величність знає президента Трампа багато років і з нетерпінням чекає на можливість прийняти його та першу леді пізніше цього року”, – сказав помічник палацу.

Британські державні візити зазвичай включають прогулянку в кареті центром Лондона та розкішний державний бенкет.

Минулого тижня британські представники особисто доставили до Білого дому “Manu Regia” – офіційне запрошення, яке сигналізує про початок офіційного планування, – разом із підтвердженням точної дати наступної поїздки.

Першу таку мандрівку до Лондона Трамп здійснив у 2019 році, ще за ери правління Єлизавети ІІ. Хоча запрошення надійшло практично на початку його каденції у 2017 році, коли прем'єркою була Тереза Мей.