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Десятки людей госпіталізували через спеку, яка насувається на Північну Америку

Небезпеку посилює значна тривалість такої погоди з незначним нічним полегшенням ‒ температура в деяких східних містах може залишатися вище 27°C вночі.

Десятки людей госпіталізували через спеку, яка насувається на Північну Америку
Дитини грається у фонтані на площі Де Феррарі в Генуї, Італія
Фото: EPA/UPG

Десятки людей були госпіталізовані через захворювання, пов'язані зі спекою, пише BBC, зазнаачаючи, що перша велика хвиля спеки цього літа зійшла на схід Північної Америки.

За даними американських ЗМІ, понад 150 людям стало погано на церемонії випуску школи просто неба в Патерсоні штату Нью-Джерсі. Мер міста оголосив надзвичайний стан.

У Вашингтоні, округ Колумбія, шістьом людям знадобилася лікарняна допомога під час концерту південнокорейського гурту “Stray Kids”.

Попередження щодо спеки діють від Середнього Заходу США до Східного узбережжя, а також у деяких частинах Онтаріо, Квебеку та Нової Шотландії в Канаді, вплинувши на понад 160 мільйонів людей протягом тижня.

Далі на південь уздовж східного узбережжя США десятки людей у Північній Кароліні звернулися за допомогою через перегрівання. Місцеві ЗМІ повідомили, що щонайменше 41 людина, серед них діти, була госпіталізована в центральній частині Північної Кароліни.

Експерти попереджають, що стрімке підвищення температури в деяких частинах Північної Америки може посилити ризик захворювань, пов'язаних зі спекою, особливо через високий рівень вологості.

Support LB.ua

Небезпеку посилює значна тривалість такої погоди з незначним нічним полегшенням ‒ температура в деяких східних містах може залишатися вище 27°C вночі.

Очікується, що найспекотніші умови спостерігатимуться в Середньоатлантичному регіоні до четверга, а у східній долині Огайо – до п'ятниці. 

Хоча щоліта багато частин Північної Америки вражають періоди екстремальної спеки, ця хвиля спеки може місцями перевищити червневі рекорди.

У Нью-Йорку максимальна температура у вівторок може досягти 38°C ‒ найвищій температурі червня, коли-небудь зареєстрованій у місті, яка датується 1966 роком.

Енергетичні компанії на східному узбережжі звернулися до клієнтів із закликом економити електроенергію через побоювання відключень, оскільки мільйони людей вмикають свої кондиціонери на максимум.

  • Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Температура в період з червня по серпень була на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за середньостатистичну у доіндустріальний період, і це побило минулорічний рекорд. 
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