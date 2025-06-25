ЗМІ: Марін Ле Пен відмовилась від публічної підтримки з боку Трампа

Агенція Reuters стверджує, що французька ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен попросила адміністрацію Дональда Трампа не здійснювати кроків щодо публічної підтримки політсили.

У травні цього року, як говорять журналісти, до Парижа прибула делегація з Державного департаменту США, метою якої було запропонувати допомогу Ле Пен, яку відсторонили від участі у майбутніх президентських виборах. Проте ані сама лідерка партії, ані її найближчий соратник Джордан Барделла на зустріч з американцями так і не прийшли.

Посланцям Трампа було повідомлено, що "Національне об'єднання" прагне уникнути заохочень з боку Вашингтона, оскільки вважає, що вони лише стануть на заваді успішному результату на виборах 2027 року.

У Reuters відзначають, що, попри декларовану лояльність до Трампа, ультраправі режими в Європі зрозуміли, що можуть розширити свій електорат, якщо триматимуться на відстані від республіканця.