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Мерц: Росія не виявляє жодної готовності до миру. Потрібно посилювати санкції

Канцлер засудив останні масовані авіаудари РФ по українських містах.

Мерц: Росія не виявляє жодної готовності до миру. Потрібно посилювати санкції
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив останні масовані авіаудари Росії по українських містах і наголосив, що наразі Москва не демонструє жодної готовності до припинення агресії, передає n-tv.

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«Справжній, тривалий мир вимагає готовності до миру з обох сторін. Але Росія своєю новою хвилею атак на цивільне населення України жорстоко показала, що такої готовності в неї нині немає», — заявив Мерц у зверненні до Бундестагу.

Канцлер також висловив сподівання на посилення санкцій США проти Росії.

«Під час саміту G7 і попереднього візиту до Вашингтона я чітко наголосив на необхідності посилити санкції. Я залишаюся впевненим, що американський уряд підтримає цей курс», — сказав Мерц.

Водночас він відкинув критику на свою адресу, нібито не використовує всі дипломатичні засоби для завершення війни.

«Президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили», — резюмував канцлер.

  • Вранці 24 червня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Чотири вибухи пролунали в Дніпрі, також під удар потрапило місто Сармар. Відомо про понад 10 загиблих і понад півтори сотні поранених.
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