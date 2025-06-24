Надалі для експорту окрім згоди інших компетентних міністерств та відомств, також потрібна буде згода Ради національної безпеки.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що Сербія припинила експорт боєприпасів без окремого дозволу Ради безпеки.

Про це повідомляє сербська служба Радіо Свобода. Раніше у Радіо свобода писали, що Служба зовнішньої розвідки Росії вдруге за місяць виступила з різкою критикою Сербії, звинувативши її в постачанні зброї Україні.

Вучич сказав, що держава призупинила весь експорт і надсилає боєприпаси лише до власних казарм.

"Ми зараз все зупинили, і мають бути спеціальні та конкретні рішення, якщо щось працюватиме. Тож ми побачимо, як і що ми будемо робити далі, відповідно до інтересів Сербії. Найважливіші державні органи будуть про це поінформовані", – повідомив він.

Через кілька годин після заяви Вучича Міністерство оборони опублікувало заяву, в якій йдеться, що експорт зброї та військової техніки, виробленої в Республіці Сербія, призупиняється відповідно до вказівок президента Сербії.

У заяві йдеться, що в майбутньому для експорту озброєння та військової техніки, виробленої на заводах оборонної промисловості, окрім згоди інших компетентних міністерств та відомств, також потрібна буде згода Ради національної безпеки.

Точні дані про те, яку зброю та військову техніку Сербія експортує до Ізраїлю та інших країн і в яких кількостях, відсутні у відкритому доступі, а в останні роки профільне міністерство не публікує на своєму вебсайті щорічних звітів про видані експортні ліцензії.

Відповідаючи на критику щодо експорту зброї, Вучич заявив, що він "піклується про безпеку держави", а також про працівників військової промисловості, де виробляються боєприпаси, які Сербія експортувала за кордон.

Офіційний Белград неодноразово заперечував, що Сербія безпосередньо експортує зброю до України чи Росії, заявляючи, що не може вплинути на те, чи потрапить сербська зброя з третіх країн на український фронт.