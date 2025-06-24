ВВС: У Польщі проросійську пропаганду поширюють понад 20 каналів у Тelegram

Виявили, що багато каналів з'явилися приблизно під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У Польщі понад 20 телеграм-каналів поширюють проросійську пропаганду, причому багато із них цитують або копіюють контент російських державних ЗМІ. Більшість цих ресурсів з'явилися приблизно під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це йдеться у дослідженні ВВС.

22 канали здебільшого презентують себе як польські новинні та інформаційні служби, деякі із них стверджують, що вони є "неупередженими", деякі обіцяють "незалежні" новини. А один канал позиціонує себе як такий, що пропонує "надійну та перевірену інформацію, приховану від громадськості".

Більшість із них часто цитують або копіюють контент російських державних ЗМІ, таких як RT та Sputnik, які заборонені в Європейському Союзі за маніпулювання інформацією та поширення пропаганди.

Канали часто цитують або посилаються на діячів російського режиму та їхніх прихильників. Наприклад, на Путіна, Медведєва, Захарову, Соловйова та проросійських воєнних коментаторів.

Публікації на цих каналах містять відверто неправдиву інформацію. Наприклад, дезінформують про події у Бучі. Деякі ресурси часто називають українських лідерів та військових "нацистами", які "контролюються Сполученими Штатами" та іншими країнами на Заході.

Часто поширюється суміш правдивої та неправдивої інформації, або канали опускають важливу. Наприклад, 17 червня Росія здійснила один із найбільших ударів по Києву за останні місяці, вразивши житлові будинки та убивши щонайменше 28 людей. Більше половини каналів повністю проігнорували це, деякі з них натомість висвітлювали просування російської армії в Україні. Кілька інших, повторюючи кремлівські наративи, звинувачували Україну у жертвах, стверджуючи, що атаки Росії були спрямовані лише на військові об'єкти.

Аналізуючи дані Telegram, BBC виявила, що багато каналів з'явилися приблизно під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Принаймні три спочатку були російськомовними перш ніж були перейменовані на польські.

Дані Telegram показують, що більшість із 22 каналів часто цитують, репостять або згадують один одного. У 2022 та 2023 роках вони включали один одного у списки поширення, описуючи ці ресурси як "хороші польські джерела Telegram", та закликали до підписки.

Алексій Шимкевич з польської організації з перевірки фактів Demagog каже, що із 2022 року російські дезінформаційні операції та операції впливу стали "невід’ємним елементом польської цифрової інфосфери" і Telegram – це "відправна точка".

Спочатку там публікуються неправдиві або маніпулятивні твердження, потім вони поширюються на більші платформи, такі як соцмережа X. А звідти вони потрапляють, наприклад, до обговорень у групах Facebook.

За словами Шимкевича, ці проросійські Telegram-канали мають на меті перешкодити підтримці України, поляризувати громадську думку та вбити розкол між польським та українським суспільствами.

Експерти кажуть, що антиукраїнські наративи поширені на деяких каналах і можуть впливати на підтримку біженців у Польщі.

Деякі повідомлення, що циркулюють на каналах, є відверто проросійськими або антиукраїнськими, але інші є більш "витонченими". Наприклад, деякі нещодавні публікації свідчать про те, що збільшення військових витрат у країнах ЄС, які прагнуть протидіяти тому, що вони вважають загрозою з боку Росії, веде громадян, включно з поляками, до бідності. Інші поширені наративи використовують необґрунтовані узагальнення щодо українських біженців, зображуючи їх агресивними, порушниками закону та тягарями для країн, що їх приймають.

За словами Шимкевича каже, що такі повідомлення "грають на реальних страхах", використовуючи існуючі економічні та культурні тривоги в польському суспільстві.

Хоча особи власників більшості каналів залишаються незрозумілими, експерти стверджують, що є ознаки зв'язків з Росією або із Білоруссю. Час публікацій багатьох каналів свідчить про те, що вони дотримуються позмінного графіка публікацій, що відповідає робочому графіку Москви.

Наприклад, канал UKR LEAKS_pl є частиною ширшої групи UKR LEAKS – багатомовної мережі Telegram-каналів та афілійованих платформ, якою керує Василь Прозоров, колишній офіцер СБУ, який перейшов на бік росіян.

InfoDefensePOLAND належить до групи InfoDefense, яка працює більш ніж 30 мовами та пов'язана з Юрієм Подолякою, прокремлівським блогером родом з України. Зараз він перебуває в Росії та був заочно засуджений українськими судами за співпрацю з Москвою.

Ще один канал, "Правда PL", входить до групи "Правда" – великої міжнародної мережі прокремлівських новинних сайтів та сторінок у соціальних мережах. Французьке державне агентство з боротьби з дезінформацією Viginum стверджує, що воно пов'язане з російською ІТ-фірмою, що базується в окупованому Росією Криму. За даними компанії Newsguard, яка оцінює надійність новинних та інформаційних вебсайтів, "Правда" поширює контент настільки широко, що "заражає" відповіді чат-ботів зі штучним інтелектом.

Newsguard протестував 10 чат-ботів на вибірці неправдивих наративів, поширених на "Правді". Вони іноді повторювали або цитували дезінформацію, а іноді ставили її під сумнів.

Канал Polska Grupa Informacyjna, який нещодавно поширив фейкове відео спалення портретів США, поширює різноманітний контент, зокрема й такий, що представляє українську точку зору. Там кажуть, що канал є "незалежним новинним" і його "головним принципом є неупередженість".

Шимкевич каже, що поширення проросійської дезінформації в Telegram викликає занепокоєння, оскільки це дозволяє контенту з RT та Sputnik, залишатися присутнім у польськомовному медіаландшафті, часто охоплюючи широку аудиторію.

А антиукраїнські пости "легітимізують та закріплюють погляди та наративи російського режиму в польському публічному дискурсі".