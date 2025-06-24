Голова Європарламенту може застрягнути в ОАЕ через обстріл Іраном бази США

Очільниця Європейського парламенту Роберта Метсола перебувала з робочим візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах під час закриття країною повітряного простору через атаки Ірану на американську військову базу в Катарі.

Як пише Politico, одна з лідерок ЄС, згідно з графіком, у вівторок має бути в Брюсселі для зустрічі з відомим бізнесменом та філантропом Біллом Гейтсом. Проте безпекова ситуація на Близькому Сході може стати на заваді поверненню політикині та продовжити її поїздку на невизначений термін.

Увечері понеділка ОАЕ почав приймати літаки, але попередження щодо нових обмежувальних заходів залишається.

В Абу-Дабі Мецола зустрічалася з депутатами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та членами парламенту ОАЕ. У Європарламенті стверджують, що її поїздка була запланована ще до того, як Ізраїль та Іран розпочали обмінюватися авіаударами.