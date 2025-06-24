Трьох грузинських опозиціонерів посадили за ґрати

Усі вони відмовилися свідчити перед парламентською комісією.

Міський суд Тбілісі у понеділок визнав винними трьох політиків-опозиціонерів та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі.

Як пише "Ехо Кавказу", лідер "Коаліції за зміни" Зураб Джапарідзе, який раніше перебував у слідчому ізоляторі, проведе за ґратами ще 7 місяців.

Очільники "Сильної Грузії" та партії "Лело" Мамука Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе заочно отримали 8 місяців ув'язнення. Їх прийшли заарештовувати в партійний офіс, де в той час перебувала п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Усі троє опозиціонерів не з'явилися для свідчення перед парламентською комісією, яка вивчає "злочини" часів перебування при владі партії Міхеїла Саакашвілі. За версією експертів, мета цього розслідування - заборона "Національного руху" через конституційний суд.

Чинна владна політсила "Грузинська мрія" після перемоги на виборах минулоріч криміналізувала відмову від співпраці з комісіями у парламенті.