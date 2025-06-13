У Тбілісі протестували через вирок учаснику антиурядових акцій

Проєвропейськи налаштовані жителі грузинської столиці Тбілісі ввечері у четвер зібралися на мітинг через оголошення вироку 21-річному учаснику акцій непокори восени минулого року.

Як пише "Європейська правда", люди вийшли на вулиці через засудження Мате Девідзе до 4,5 років ув'язнення через нібито напад на поліцейських у розпал протестів, викликаних результатами парламентських виборів.

На засіданні, де оголошували рішення суду, окрім друзів, рідних та прихильників Девідзе, була присутня п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Протестувальники зібралися на вулиці Мелікішвілі, де у листопаді був затриманий Девідзе, а згодом рушили до будівлі Тбіліського державного університету, біля якого відбувся розгін осіннього мітингу.