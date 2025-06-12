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Мінфін США оштрафував компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова

Розмір штрафу склав майже 216 млн доларів.

Мінфін США оштрафував компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова
Сулейман Керімов

Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) повідомив про накладання штрафу на компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова.

“OFAC видав сповіщення про штраф у розмірі 215 988 868 доларів США венчурній компанії GVA Capital Ltd., розташованій у Сан-Франциско, Каліфорнія, через порушення нею санкцій OFAC, пов'язаних з Україною/Росією, а також за невиконання повістки OFAC”, - зазначається в повідомленні.

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Уточнюється, що з квітня 2018 року по травень 2021 року GVA Capital керувала інвестиціями російського олігарха Сулеймана Керімова, на якого поширюються санкції, накладені в 2018 році.

При цьому діяльність фіктивно здійснювалася через племінника Керімова Нарімана Гаджиєва.

В Мінфіні зауважили, що OFAC наклав на компанію GVA Capital максимальний цивільний грошовий штраф, встановлений законом.

  • Один із найбагатших російських олігархів Сулейман Керімов володів часткою акцій SpaceX навіть після того, як проти нього застосували санкції під час першої каденції президента США Дональда Трампа. 

  • Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року США активізували свої зусилля щодо активів, які перебувають під санкціями росіян. Тому США конфіскували 348-футову суперяхту Amadea на Фіджі, яку, як стверджують, Керімов контролює через ряд підставних компаній. Право власності на судно вартістю 300 мільйонів доларів зараз розглядають у Манхеттенському суді. 

  • У листопаді минулого року стало відомо, що корпорація Citigroup перебуває під слідством урядових агентств США через її зв'язки з російським мільярдером, який перебуває під санкціями.
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