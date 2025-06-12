Мінфін США оштрафував компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова

Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) повідомив про накладання штрафу на компанію, яка керувала інвестиціями російського олігарха Керімова.

“OFAC видав сповіщення про штраф у розмірі 215 988 868 доларів США венчурній компанії GVA Capital Ltd., розташованій у Сан-Франциско, Каліфорнія, через порушення нею санкцій OFAC, пов'язаних з Україною/Росією, а також за невиконання повістки OFAC”, - зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що з квітня 2018 року по травень 2021 року GVA Capital керувала інвестиціями російського олігарха Сулеймана Керімова, на якого поширюються санкції, накладені в 2018 році.

При цьому діяльність фіктивно здійснювалася через племінника Керімова Нарімана Гаджиєва.

В Мінфіні зауважили, що OFAC наклав на компанію GVA Capital максимальний цивільний грошовий штраф, встановлений законом.