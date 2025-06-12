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G7 може відмовитися від спільного комюніке, щоб уникнути конфлікту з Трампом

Як вихід із ситуацію можуть опублікувати окремі спільні заяви за тематичними блоками.

G7 може відмовитися від спільного комюніке, щоб уникнути конфлікту з Трампом
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Лідери країн «Групи семи» не намагатимуться погодити спільне комюніке на саміті наступного тижня в Канаді, передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Це свідчить про глибокі розбіжності між США та іншими членами G7 щодо України, клімату та низки інших питань.

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Замість узгодженого документа учасники саміту, ймовірно, опублікують окремі спільні заяви за тематичними блоками. Такий формат є пріоритетним для організатора - Канади, що прагне знизити напругу у відносинах із президентом США Дональдом Трампом та просунути переговори з питань торгівлі й безпеки.

Погодження підсумкового комюніке є традиційним для таких самітів. Попри те, що документ не має юридичної сили, він демонструє єдність країн-учасниць щодо ключових глобальних викликів.

Минулого року, наприклад, комюніке мало 36 сторінок і містило зобов’язання підтримувати Україну у війні проти Росії, боротися зі зміною клімату та просувати гендерну рівність.

Однак нинішній президент США Дональд Трамп відмовляється підтримувати Україну, відкидає заходи з боротьби зі змінами клімату та критикує гендерні ініціативи як частину «пробудженого» порядку денного демократів.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні прагне уникнути повторення ситуації 2018 року, коли Трамп скасував комюніке G7 всього через кілька годин після його підписання, роздратований заявами тодішнього прем'єра Джастіна Трюдо.

Окрім теми торгівлі, лідери США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії планують обговорити штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти — зокрема, в Україні та на Близькому Сході. У саміті візьмуть участь Володимир Зеленський, а також лідери Індії, Бразилії, Мексики та інших країн.
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