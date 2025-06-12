НАТО посилює супутниковий нагляд за Росією: "Ми спостерігаємо"

Новий інструмент дозволить відстежувати військові переміщення як на території України, так і вздовж кордонів Росії з країнами Східної Європи.

НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє.

За його словами, Альянс обрав американського постачальника супутникових знімків Planet Labs для нової ініціативи під назвою Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD).

Вандьє пояснив, що за допомогою нового інструменту НАТО спостерігатиме за "величезними територіями", що дозволить йому відстежувати маневри, переміщення військ та операції на полі бою.

Коментуючи занепокоєння країн на східному фланзі Альянсу, адмірал висловив невпевненість в тому, що росіяни зупиняться на Україні, та додав, що "ми зможемо сказати їм: ми спостерігаємо".

Альянс почав розробляти космічне спостереження після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. SINBAD - це пілотний проєкт, запущений напередодні масштабнішого розгортання космічного спостереження НАТО, запланованого на січень 2026 року. Його метою є регулярне і часте сканування секторів земної поверхні протягом усього року, а штучний інтелект допомагає визначити та повідомити про будь-які зміни.

Що відомо про Planet Labs

Planet Labs - це американська приватна компанія, що спеціалізується на супутниковій зйомці Землі. Компанія стала відомою завдяки створенню найбільшого угруповання малих супутників на орбіті, яке щодня фотографує всю поверхню планети. Plаnet Labs запускає та експлуатує малі супутники, відомі як Dove.

З 2022 року компанія активно співпрацює з Україною, надаючи супутникові знімки Збройним Силам, уряду, журналістам і аналітикам, зокрема в галузі OSINT. Їхні зображення регулярно використовуються в аналітичних звітах про російську агресію, зруйновану інфраструктуру, переміщення техніки тощо.