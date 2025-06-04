Planet Labs наростила прибуток через збільшення попиту на супутникові дані в Європі

Американська компанія Planet Labs PBC, яка спеціалізується на супутниковій зйомці Землі, другий квартал поспіль фіксує прибуток — цього разу на тлі зростання оборонних витрат у Європі після скорочення військової присутності США на континенті, пише Bloomberg.

Згідно з фінансовим звітом фірми, прибуток у першому кварталі 2025 року (без урахування окремих статей) становив 1,2 млн доларів. Це значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували збитки на рівні 3 млн доларів.

Генеральний директор Planet Labs Вілл Маршалл зазначив, що попит на супутникові знімки в Європі зріс порівняно з періодом на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«З огляду на зміну динаміки відносин із США, європейські країни прагнуть активніше використовувати власний потенціал, і роблять це швидко», — заявив Маршалл.

На тлі позитивного звіту акції компанії зросли на 19% під час постринкових торгів у Нью-Йорку.

У звіті також зазначено, що Planet Labs уклала восьмизначний річний контракт із європейським оборонним та розвідувальним замовником. Компанія продовжила розширення екологічних контрактів, зокрема, з Німеччиною та Уельсом.

Наразі понад 70% доходів Planet Labs надходить від державних замовників. На цьому фоні європейські країни планують суттєве збільшення оборонних витрат: Німеччина цього тижня ухвалила новий масштабний пакет, а ЄС раніше запропонував оборонний кредит на 150 млрд євро.