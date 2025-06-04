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Зеленський: "Кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові"

"Якщо сильні не зупиняють Путіна, значить вони розділяють із ним відповідальність".

Зеленський: "Кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський тлі розмови Дональда Трампа з російським президентом Владіміром Путіним заявив, що Росія "показує середній палець світу", відчуваючи безкарність після усіх ударів по Україні.

Про це президент України написав у соцмережах.

"Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію", — зазначає глава держави.

Президент Зеленський наголошує, що Москва має шукати миру, а росіяни — відчувати, що війна має свою ціну.

Глава держави додає, що від початку 2025 року РФ завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "Шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних.

Він додає, що коли Путін не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. "Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", — додав Зеленський.

"Якщо сильні не зупиняють Путіна, значить вони розділяють із ним відповідальність", — підсумував президент.

  • 4 червня президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова тривала понад годину. Йшлося про українську спецоперацію "Павутина" і російські обстріли українських міст. 
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