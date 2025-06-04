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Українська делегація виступила в Сенаті США

Закликали сенаторів до тиску на Росію і говорили про американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Українська делегація виступила в Сенаті США
українська делегація в Сенаті США
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

4 червня українська делегація виступала в Сенаті США. 

Як повідомила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, були промови від військових про ситуацію на фронті, про дії із захисту та російські удари по українських містах і селах. 

українська делегація в Сенаті США
Фото: Facebook/Юлія Свириденко
українська делегація в Сенаті США

«Говорили про спільну роботу заради повернення українських дітей, викрадених Росією. Про потребу у санкціях, які закриють усі обхідні шляхи. Важливим кроком для цього має стати майбутній двопартійний законопроєкт. І звісно ж говорили про те, як працюватиме Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Угода вже підписана, і фонд офіційно запущений. Гроші з Фонду інвестуватимуть виключно в Україну — у проєкти з розвитку ресурсів і відновлення інфраструктури. Це дозволить нам швидше відновлюватися», - розповіла Свириденко.

Вона наголосила, що для нашої держави зараз важливо зробити економічну співпрацю зі США «довготривалою та взаємовигідною». 

українська делегація в Сенаті США
Фото: Facebook/Юлія Свириденко
українська делегація в Сенаті США

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи операцію «Павутина», сказав, що «свого часу ми віддали Росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але Росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати».

Єрмак нагадав, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню без жодних умов, а ось РФ відмовилася. 

«Заяви Путіна, Медведєва і Мединського - це не про мир. Це про погрози і війну. Росія хоче тягнути час і готуватись до нових атак. Ми тримаємось. Вчимося. І з потрібною підтримкою можемо переламати ситуацію», - запевнив глава ОПУ.

Він наголосив, що якщо Росію не зупинити зараз, то «інші диктатори зроблять висновки». 

«Якщо зупинити - союзники зміцніють. І світ стане безпечнішим. Нам потрібно повністю перекрити РФ доступ до ресурсів для ведення цієї війни. Потрібні санкції, які закриють усі обхідні шляхи. Майбутній двопартійний законопроєкт - потужний крок у цьому напрямку. І Москва повинна заплатити за те, що зруйнувала. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів - це справедливе джерело для відновлення України», - підкреслив Єрмак.

В ОПУ додали, що уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк проінформував американців про те, що попри санкції проти енергетичного сектору Росія впродовж 2022–2024 років заробила майже 600 млрд дол. з експорту нафти. А за допомогою банків і криптовалюти РФ продовжує обходити накладені на неї обмеження та знаходить можливості для використання іноземних компонентів у своїй зброї.

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що під час перемовин у Стамбулі українська сторона передала Росії список кількох сотень викрадених дітей і додала, що підтримка США сприяла б поверненню багатьох дітей додому.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський і пастор церкви в Мелітополі, який зараз перебуває під російською окупацією, Михайло Брицин поінформували сенаторів США про релігійну ситуацію в Україні та гуманітарні наслідки російської агресії. Українці розповіли про зруйновану інфраструктуру, знищені церкви та переслідування священників на тимчасово окупованих територіях.

  • Заступник глави ОПУ Павло Паліса від імені українських військових теж закликав сенаторів запровадити санкції проти Росії.
  • Перед цим спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що санкції вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.
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