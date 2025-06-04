4 червня українська делегація виступала в Сенаті США.
Як повідомила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, були промови від військових про ситуацію на фронті, про дії із захисту та російські удари по українських містах і селах.
«Говорили про спільну роботу заради повернення українських дітей, викрадених Росією. Про потребу у санкціях, які закриють усі обхідні шляхи. Важливим кроком для цього має стати майбутній двопартійний законопроєкт. І звісно ж говорили про те, як працюватиме Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Угода вже підписана, і фонд офіційно запущений. Гроші з Фонду інвестуватимуть виключно в Україну — у проєкти з розвитку ресурсів і відновлення інфраструктури. Це дозволить нам швидше відновлюватися», - розповіла Свириденко.
Вона наголосила, що для нашої держави зараз важливо зробити економічну співпрацю зі США «довготривалою та взаємовигідною».
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи операцію «Павутина», сказав, що «свого часу ми віддали Росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але Росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати».
Єрмак нагадав, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню без жодних умов, а ось РФ відмовилася.
«Заяви Путіна, Медведєва і Мединського - це не про мир. Це про погрози і війну. Росія хоче тягнути час і готуватись до нових атак. Ми тримаємось. Вчимося. І з потрібною підтримкою можемо переламати ситуацію», - запевнив глава ОПУ.
Він наголосив, що якщо Росію не зупинити зараз, то «інші диктатори зроблять висновки».
«Якщо зупинити - союзники зміцніють. І світ стане безпечнішим. Нам потрібно повністю перекрити РФ доступ до ресурсів для ведення цієї війни. Потрібні санкції, які закриють усі обхідні шляхи. Майбутній двопартійний законопроєкт - потужний крок у цьому напрямку. І Москва повинна заплатити за те, що зруйнувала. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів - це справедливе джерело для відновлення України», - підкреслив Єрмак.
В ОПУ додали, що уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк проінформував американців про те, що попри санкції проти енергетичного сектору Росія впродовж 2022–2024 років заробила майже 600 млрд дол. з експорту нафти. А за допомогою банків і криптовалюти РФ продовжує обходити накладені на неї обмеження та знаходить можливості для використання іноземних компонентів у своїй зброї.
Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що під час перемовин у Стамбулі українська сторона передала Росії список кількох сотень викрадених дітей і додала, що підтримка США сприяла б поверненню багатьох дітей додому.
Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський і пастор церкви в Мелітополі, який зараз перебуває під російською окупацією, Михайло Брицин поінформували сенаторів США про релігійну ситуацію в Україні та гуманітарні наслідки російської агресії. Українці розповіли про зруйновану інфраструктуру, знищені церкви та переслідування священників на тимчасово окупованих територіях.
- Заступник глави ОПУ Павло Паліса від імені українських військових теж закликав сенаторів запровадити санкції проти Росії.
- Перед цим спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що санкції вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.