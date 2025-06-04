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Вибори в Нідерландах можуть відбутися 29 жовтня

Розглядались і дати на початку жовтня, але їх відкинули.

Вибори в Нідерландах можуть відбутися 29 жовтня
Фото: Міноборони Нідерландів

Виборча комісія Нідерландів повідомила, що розглядає середу, 29 жовтня 2025 року, як перший реалістичний варіант проведення виборів.

“Визначаючи відповідну дату виборів, ми враховуємо різні речі. Перш за все, ми, звичайно, обмежені встановленими законом термінами у Виборчому законі. Муніципалітетам також потрібен час, щоб мати змогу ретельно організувати вибори”, - повідомив голова Виборчої комісії Вім Кейкен. 

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Зазначається, що Виборча комісія розглянула дати у першій половині жовтня як можливу дату виборів, зокрема середу, 8 жовтня. Але тоді висування кандидатів відбудеться під час літніх канікул, і виборці за кордоном зможуть зіштовхнутись з певними складнощами. Тому Виборча комісія не рекомендує цю дату. 

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про відставку уряду після майже двогодинного засідання кабінету міністрів.

Причиною урядової кризи став ультиматум Ґерта Вілдерса, який минулого тижня представив 10-пунктовий план з міграційної політики. Серед пропозицій — використання армії для патрулювання кордону, закриття центрів для біженців, депортація сирійців, а також заборона на возз'єднання сімей. Вілдерс наполягав, що після повалення режиму Башара Асада в Сирії безпечно повертатися додому.
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