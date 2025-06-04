Посол України у Ватикані: Путін зателефонував Папі Леву XIV

"Це може свідчити лише про одне - послаблення позицій Росії і бажання шукати нових точок співпраці і підтримки", - вважає Андрій Юраш.

Володимир Путін зателефонував Папі Леву XIV.

Про це 4 червня повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Юраш відзначив, що російський диктатор «жодного разу у попередні роки не хотів спілкуватися з Папою Франциском, якого формально звинувачували у більш проросійській позиції».

«...А тут несподівано захотів спілкуватися з більш чітким в проукраїнській позиції Папою Левом, то це може свідчити лише про одне - послаблення позицій Росії і бажання шукати нових точок співпраці і підтримки», - зауважив посол.

Юраш підкреслив, що ця розмова відбулася після спілкування російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом, що свідчить «дуже чітко і однозначно - американський лідер послідовно переконує Путіна прийняти Ватикан як місце для переговорів».

«Отож, розблокування Путіним своїх комунікацій з Апостольською Столицею та категоричне заперечення зі сторони Росії Святого Престолу як майданчика для розмов - вже не таке й категоричне», - підсумував Юраш.