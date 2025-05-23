Лавров заявив, що католицький Ватикан не підходить для переговорів двох православних країн

Очільник російського МЗС Сергій Лавров висловив скептичне ставлення до можливості проведення російсько-українських переговорів у Ватикані, передає російський Інтерфакс.
"Там фантазують багато людей, коли, де вона [зустріч представників Росії та України] відбудеться. Немає у нас ніяких зараз ідей, але скажу чесно, [...] щоб не витрачали розумові здібності на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні [...] Трохи це не елегантно, коли православні країни на католицькому майданчику обговорюватимуть питання щодо усунення першопричин", – сказав Лавров.
Він також у цьому контексті повторив російський пропагандистський наратив, що одна з причин війни це нібито “курс на знищення Української православної церкви”.
"Думаю, для самого Ватикану буде не дуже комфортно за цих умов приймати делегації двох православних країн", – сказав він.
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