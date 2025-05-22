Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун попередив Путіна про санкції проти Росії

За санкції виступають і деякі демократи.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун попередив Путіна про санкції проти Росії, якщо той “не зробить серйозної пропозиції щодо негайного припинення вогню”.

Про це повідомляє Axios.

“Якщо Росія не бажає займатися серйозною дипломатією, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, щоб розглянути додаткові санкції, щоб змусити Путіна розпочати переговори”, – заявив Тун.

Сенаторка від демократів Джин Шахін повідомила, що наступного тижня можуть прийняти законопроєкт про санкції.

“Нам потрібно чітко дати Володимиру Путіну зрозуміти, що ми збираємося посилити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів для вирішення війни в Україні”, - наголосила Шахін.

Крім того деякі сенатори-республіканці закликають до більш негайних дій проти Путіна. Зокрема, Тодд Янг вважає, що санкції необхідні, оскільки “Путін місяцями нас обдурює”.