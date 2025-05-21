Новообраний президент Румунії виключив можливість направлення своїх військ до України

Нікушор Дан пояснив свою позицію «напруженістю, яка вже існує між Румунією та Росією».

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан виключив можливість направлення своїх військ до України у разі припинення вогню, передає Politico.

Журналісти запитали політика щодо відправлення румунських військ до України у складі будь-яких майбутніх миротворчих сил.

«По-перше, щоб мати велику оперативну підтримку на румунській території, так. Щоб бути частиною армій, які гарантують мир в Україні, ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією», – заявив Дан.

Видання зазначає, що Дан критикував підхід Трампа щодо пошуку угоди з Путіним, чиї нереалістичні вимоги не віщують нічого доброго для перспектив миру. Дан знову наголосив, що коли йдеться про врегулювання, «все щодо України має бути вирішено та узгоджено самими українцями».

«Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки не отримають найбільш розсудливий мир для себе», – сказав новообраний президент.