Трамп відвідає саміт G7 в Канаді

Президент США Дональд Трамп відвідає саміт "Групи семи", який відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що Дональд Трамп поїде до Канади для участі в саміті G7 після проведення у Вашингтоні 14 червня військового параду, який буде присвячений 250-річчю армії США.

Це буде перший саміт "Групи семи" для Трампа після його повернення до Білого дому. Також це буде перший його візит до Канади, яку він називав "51-м американським штатом".