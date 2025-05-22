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Трамп відвідає саміт G7 в Канаді

Саміт відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Трамп відвідає саміт G7 в Канаді
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відвідає саміт "Групи семи", який відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що Дональд Трамп поїде до Канади для участі в саміті G7 після проведення у Вашингтоні 14 червня військового параду, який буде присвячений 250-річчю армії США.

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Це буде перший саміт "Групи семи" для Трампа після його повернення до Білого дому. Також це буде перший його візит до Канади, яку він називав "51-м американським штатом".

  • США виступають проти включення пункту зі згадуванням “подальшої підтримки” України у заяві за підсумками зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн “Великої сімки”, яка проходить у Канаді з 20 по 22 травня.
  • Крім того, Вашингтон проти того, щоб повномасштабне вторгнення РФ в Україну називати “незаконним”.
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