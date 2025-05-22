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G7 опублікувала заяву із підтримкою України

Країни Групи Семи підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності та права на існування.

G7 опублікувала заяву із підтримкою України
G7
Фото: НАЗК

Країни Групи Семи опублікували спільну заяву від імені міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7.

Про це йдеться у заяві G7 на сайті Міністерства фінансів Канади, яка головує у Групі Семи цього року. 

У заяві вказано, що країни G7 підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності та права на існування, свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру.

"Ми вітаємо поточні зусилля з досягнення режиму припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде погоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій", — йдеться у документі.

Країни G7 також обіцяють допомогти зміцнити довіру інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи для фінансування відбудови України після війни. 

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Для цього G7 працюватимуть, зокрема через Платформу донорів для України, з урядом України, міжнародними фінансовими установами та страховою галуззю, щоб якомога швидше скасувати повну заборону, накладену на Україну.

"Крім того, ми погоджуємося співпрацювати з Україною, щоб гарантувати, що жодні країни чи організації, або організації з цих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не матимуть права отримувати прибуток від реконструкції України", — йдеться у заяві Групи Семи.

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