Сибіга: Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН на 2026-2028 роки

Цей орган сприяє глобальній співпраці в галузі розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

Україну обрали у першому турі членом Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) на 2026-2028 роки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Це значне досягнення, заради якого ми невпинно працювали протягом тривалого часу”, - зауважив Сибіга.

Він уточнив, що ECOSOC - один з головних органів ООН, що сприяє глобальній співпраці в галузі розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.

“Україна буде активно, конструктивно та в дусі партнерства брати участь у досягненні Цілей сталого розвитку, сприятиме солідарності та побудує більш інклюзивний, справедливий та стійкий світ для всіх”, - запевнив голова української дипломатії.