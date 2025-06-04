Сибіга: Україну обрали членом Економічної та соціальної ради ООН на 2026-2028 роки

Україну обрали у першому турі членом Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) на 2026-2028 роки.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“Це значне досягнення, заради якого ми невпинно працювали протягом тривалого часу”, - зауважив Сибіга.
Він уточнив, що ECOSOC - один з головних органів ООН, що сприяє глобальній співпраці в галузі розвитку, прав людини та гуманітарного реагування.
“Україна буде активно, конструктивно та в дусі партнерства брати участь у досягненні Цілей сталого розвитку, сприятиме солідарності та побудує більш інклюзивний, справедливий та стійкий світ для всіх”, - запевнив голова української дипломатії.