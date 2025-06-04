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ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року

Рада ЄС має офіційно ухвалити пропозицію щодо продовження тимчасового захисту на рік.

ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. 

Про це повідомили Єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, пише "ЄП".

Тимчасовий захист для українців в ЄС буде продовжений до 4 березня 2027 року, після цього його дія завершиться, але Єврокомісія запропонує рекомендації державам-членам щодо подальших скоординованих дій.

"Оскільки Росія продовжує свої незаконні напади, а ситуація в Україні залишається нестабільною, Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для осіб, які тікають від російської агресії проти України, ще на один рік – до 4 березня 2027 року", – повідомили у Єврокомісії.

Також Єврокомісія також готує рекомендації для країн-членів щодо подальшої інтеграції тих українців, які працюють або навчаються в ЄС, а також забезпечення вільного повернення додому.

"Щоб запропонувати більш стабільну і тривалу перспективу, Комісія також пропонує державам-членам підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту шляхом ухвалення відповідних рекомендацій Ради ЄС. Запропоновані заходи спрямовані на задоволення потреб осіб, які проживають в ЄС, а також потреб України у відновленні країни, в тому числі шляхом підтримки безпечного, добровільного та гідного повернення та реінтеграції", – додали європейські посадовці. 

Наступний крок у затвердженні вказаного рішення Єврокомісії – Рада ЄС має офіційно ухвалити пропозицію щодо продовження тимчасового захисту на рік та пропозицію щодо ухвалення Рекомендацій Ради ЄС. 

Рекомендації, які підготували в Єврокомісії для Ради ЄС, містять: 

  • Сприяння та полегшення переходу українців до інших правових статусів: ті, хто інтегрувався в приймаючі суспільства, вивчив мову, знайшов роботу або здобув освіту, повинні мати можливість перейти до національного або європейського правового статусу, який краще відображає їхню нову ситуацію. Це може бути дозвіл на проживання на підставі роботи, освіти, наукових досліджень або національний статус довгострокового резидента. 
  • Створення програм добровільного повернення, у тісній координації з українською владою, щоб забезпечити поступове повернення українців додому після закінчення терміну дії тимчасового захисту. Дозвіл на ознайомчі візити в Україну для тих, хто розглядає можливість повернення додому, щоб прийняти обґрунтоване рішення. 
  • Початок роботи Центрів єдності в державах-членах ЄС – як для допомоги інтеграції українців у приймаючих державах, так і для повернення в Україну. Центри можуть бути профінансовані за рахунок коштів Комісії в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF). Для підтримки держав-членів Комісія також призначить Спеціального посланника у справах українців в ЄС. 
  • Координація та обмін інформацією між державами-членами та Україною через Платформу солідарності, та Платформу реєстрації осіб, які потребують тимчасового захисту. 

З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб. З 2022 року вдалося затримати майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону. 
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