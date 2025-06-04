Росія хоче розгорнути 10 000 військових у Придністров'ї, ‒ прем’єр Молдови

Москва має невелику кількість солдатів у Придністров'ї, яке контролюється сепаратистами в замороженому конфлікті протягом 33 років.

Росія хоче розгорнути 10 000 військових у сепаратистському Придністров'ї на кордоні з Україною та прагне встановити прокремлівський уряд у Молдові для цього.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише Financial Times.

Москва має невелику кількість солдатів у Придністров'ї, яке контролюється сепаратистами в замороженому конфлікті протягом 33 років. Однак, оскільки анклав не має виходу до моря між Україною та проєвропейським урядом Молдови, Росія наразі не може направити туди більше військ.

Але Речан заявив FT, що Росія втручається у майбутні парламентські вибори в країні у вересні, сподіваючись, що більш дружній майбутній уряд дозволить йому розгорнути більше солдатів.

“Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї”, ‒ заявив Речан, який сказав, що уряд повністю зосереджений на кандидатурі Молдови на вступ до ЄС.

“Ви можете уявити, якими будуть важелі впливу та тиск на південно-західну частину України з 10 000 військовослужбовців. Але також поблизу є Румунія, держава-член НАТО”, ‒ сказав він.

За його словами, втручання Москви включає онлайн-пропаганду та незаконні грошові перекази партіям і виборцям, додавши, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1 відсотка ВВП Молдови на кампанії впливу.

Минулого жовтня членство в ЄС на референдумі підтримали лише 0,7% виборців після того, що уряд Речана назвав масштабною російською кампанією впливу.