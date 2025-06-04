Мерц планує 46 млрд євро пільг на корпоративний податок для відродження німецької економіки

Податкові пільги включають відрахування на нове обладнання та нові електромобілі, їх впроваджуватимуть до 2029 року, коли закінчиться термін повноважень коаліції.

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

Новий уряд Німеччини хоче протягом літа прийняти пакет податкових пільг для корпорацій на суму 46 мільярдів євро, щоб вивести найбільшу економіку єврозони зі стагнації.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль, соціал-демократ, окреслить ці заходи сьогодні під час засідання кабінету міністрів. Податкові пільги, які включають відрахування на нове обладнання та нові електромобілі, коштуватимуть близько 46 мільярдів євро до 2029 року, коли закінчиться термін повноважень коаліції.

“Після періоду економічної стагнації важливо значно підвищити потенціал німецької економіки”, ‒ йдеться у проекті законопроєкту.

Ці заходи покликані “надіслати чіткий сигнал про короткострокову та довгострокову конкурентоспроможність Німеччини як місця для ведення бізнесу”.

Ініціативи доповнюють масштабний план державних витрат, що фінансується за рахунок боргу, на суму понад 1 трильйон євро для модернізації збройних сил Німеччини та застарілої інфраструктури – центрального елементу зусиль канцлера Фрідріха Мерца щодо відродження економіки.

Лідер Християнських демократів, який проводив кампанію на платформі, що підтримує бізнес, також пообіцяв субсидувати витрати на електроенергію для виробничої промисловості країни, яка переживає труднощі. Було створено міністерство для скорочення бюрократії та пришвидшення цифровізації адміністрації.

З 1 липня компанії зможуть щорічно відраховувати 30% вартості нового обладнання та обладнання зі своїх податкових рахунків у період з 2025 по 2027 рік.

З 2028 року федеральна ставка корпоративного податку в розмірі 15% зменшуватиметься на один пункт щороку до 10%. Середня ставка муніципального податку на бізнес у розмірі 14% все ще застосовуватиметься, а це означає, що загальна ставка зрештою знизиться приблизно до 24%, що приведе Німеччину до середнього показника ОЕСР.

Компаніям також буде дозволено амортизувати 75% вартості придбання нових електромобілів протягом першого року, що зменшить їхній оподатковуваний дохід. Уряд має намір запровадити більш вигідні податкові стимули для витрат на дослідження та розробки.

Коаліція Мерца з соціал-демократами очікує, що ці заходи будуть прийняті обома палатами парламенту до кінця літа.